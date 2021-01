Knapp 53.000 Österreicher bisher gegen Covid-19 geimpft

Bisher haben in Österreich rund 53.000 Personen eine Covid-19-Impfung erhalten. Wie das Gesundheitsministerium auf APA-Anfrage bekannt gab, wurden bis Montag österreichweit 52.925 Impfdosen ausgeliefert. „Wenn Impfstoff in eine Einrichtung ausgeliefert ist, kann man davon ausgehen, dass dieser im Laufe des kommenden Tages verwendet wird. Demnach werden am Dienstagabend 52.925 Menschen in Österreich geimpft sein“, teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums mit.

Die meisten Dosen sind bisher in Niederösterreich verimpft worden, wo 12.140 Personen den Biontech/Pfizer Impfstoff injiziert bekommen haben. In der Bundeshauptstadt sind 9.435 Wienerinnen und Wiener geimpft worden. In der Steiermark wurden 6.255 Personen mit der Impfung bedacht, in Vorarlberg waren es 6.210. In Tirol wurden bisher 5.945 Personen geimpft, in Salzburg 3.980, in Kärnten 3.855 und in Oberösterreich 3.845. 1.260 Dosen sind laut Gesundheitsministerium im Burgenland verimpft worden.