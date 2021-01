Corona-Cluster als Damoklesschwert über Kitzbühel-Rennen: „Sind nur Passagier“

Erst am Montag hatte Kitzbühel kurzerhand von Wengen zwei Corona-bedingt abgesagte Lauberhorn-Rennen übernommen. Was so viel hieß, dass die Gamsstadt erstmals in der Hahnenkamm-Historie fünf Rennen an zwei Wochenenden austragen würde: zwei Slaloms an diesem Wochenende und zwei Abfahrten (Freitag, Samstag) und einen Super-G (Sonntag) in der kommenden Woche. Ein Fest des Skisports, wie sich alle Seiten einig waren.