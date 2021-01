Krisenfall im Rinderstall: Vor 20 Jahren erster BSE-Verdachtsfall in Tirol

Innsbruck – Mit Bekanntwerden des ersten österreichischen BSE-Verdachtsfalles habe sich ein „düsterer Schatten über Tirol“ gelegt. Das schrieb die Tiroler Tageszeitung in einem Anfang des Jahres 2001 erschienenen Artikel. Am 14. Jänner, heute vor genau 20 Jahren, wurde publik, dass bei einem im Außerfern geborenen und in Baden-Württemberg geschlachteten Rind ein Test auf die Tierkrankheit nicht eindeutig negativ war. Die Angst vor der Seuche war damals groß. Rückwirkend betrachtet, kam Österreich gut durch diese Krise. Was daran liegt, dass Maßnahmen früh getroffen wurden. Von den gegen die Ausbreitung der bovinen spongiformen Enzephalopathie gesetzten Schritten profitiert die Landwirtschaft hierzulande auch jetzt noch, sagen Experten.