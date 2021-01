Iran beginnt Seemanöver am Persischen Golf

Der Iran hat am Mittwoch ein groß angelegtes Seemanöver im Persischen Golf und Golf von Oman gestartet. Laut dem staatlichen Sender IRIB wurde dabei unter anderem auch ein neues Raketenschiff präsentiert. Dieses soll am Golf für mehr Sicherheit gegen potenzielle militärische Bedrohungen seitens der USA sorgen. Es gab in den letzten Wochen Spekulationen im Iran, dass der scheidende US-Präsident Donald Trump noch einen militärischen Konflikt mit dem Iran provozieren könnte.