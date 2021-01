„Feder“ wird zum Sprungbrett für das neu gegründete Mountainbike-Team

„Das war immer schon ein Wunsch von mir. Radfahren ist mein Leben“, sagt der 33-jährige Imster, der sich erst am Wochenende den österreichischen Cross-Meistertitel am Rennrad geholt hatte. Im März will Federspiel trotz der schwierigen Lage mit der Corona-Pandemie am Eingang ins Ötztal (Ötztaler Höhe) aufsperren – von Karriereende kann damit aber keine Rede sein. „Ich fahre sicher noch zumindest ein Jahr. Dafür bin ich momentan zu gut drauf. Aber irgendwann wird das vorbei sein, dann habe ich was für die Zukunft“, sagt der frühere Mountainbiker, der beim Team Vorarlberg Santic unter Vertrag steht. Und was die Zukunft angeht, könnte sich in Federspiels Bikeshop bald schon prominente Kundschaft einstellen.