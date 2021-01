Start für Einreichungen für Prix Ars Electronica

Ab sofort bis 3. März sind Projekteinreichungen für den Prix Ars Electronica 2021 möglich. Er wird heuer in den Kategorien Computer Animation, Artificial Intelligence & Life Art, u19 - create your world und Digital Musics & Sound Art ausgeschrieben. Erstmals ausgelobt werden heuer der Isao Tomita Special Prize und der Ars Electronica Award for Digital Humanity, teilte das Festival am Mittwoch mit. Auch für den diesjährigen Starts Prize kann man sich bereits bewerben.