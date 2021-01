Linz-Gewinnerin Sabalenka in Abu Dhabi mit 3. Titel en suite

Die Weißrussin Aryna Sabalenka hat das erste WTA-Turnier im Tennis-Jahr gewonnen. Die 22-Jährige setzte sich in Abu Dhabi am Mittwoch im Finale gegen die Russin Veronika Kudermetowa 6:2,6:2 durch. Die Weltranglisten-10. knüpfte damit an ihre starken Leistungen vom Ende der vergangenen Saison an, als sie in Ostrava und Linz triumphiert hatte. Der Finalsieg in den Emiraten war ihr 15. Einzel-Erfolg in Serie. In Abu Dhabi waren immerhin vier Top-Ten-Spielerinnen dabei.