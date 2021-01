Skitouren-Cup „Skibo“: Osttiroler Rennveranstalter hoffen weiter

Lienz – Normalerweise wären die Sportunion St. Veit und die Bergrettung Defereggental jetzt schon eifrig bei den Vorbereitungen für die Oberseetrophy. Dabei handelt es sich um einen anspruchsvollen Skitouren-Bewerb, der immer Anfang März am Staller Sattel stattfindet. Das Rennen zählt zum Skitouren-Cup „Skibo“ – so wie acht weitere Rennen in Osttirol und Oberkärnten. Träger des Skibo-Cups ist die Alpinplattform Lienz.