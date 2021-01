Leise rieselt der Putz: Pfarrkirche Landl gesperrt

Thiersee/Landl – Fast wäre dem Christuskind in der Krippe die Decke auf den Kopf gefallen. Zur Weihnachtszeit rieselte nämlich in der Pfarrkirche Thiersee-Landl nicht der Schnee, sondern der Putz, und das in unmittelbarer Nähe der Weihnachtskrippe. „Die Deckenteile wären genau auf die Stelle gefallen, wo die Leute stehen“, erzählt Christian Pirchmoser, Pfarrgemeinderat-Obmann des Pfarrverbandes Thiersee-Landl. „Aber glücklicherweise geschah es an einem Nachmittag und es waren gerade keine Menschen im Inneren“, sagt Pirchmoser.