Feuerwehr Reutte: Jeder Alarm fordert viel Flexibilität

Reutte – Covid-19 ist auch an den Feuerwehren nicht spurlos vorübergegangen. Der Übungsbetrieb musste eingestellt, Ausbildungen und Schulungen abgesagt bzw. konnten nur in Kleinstgruppen durchgeführt werden. Auch der Ablauf bei Einsätzen musste den Schutz- und Hygienevorschriften angepasst werden. Die Generalversammlung fiel ebenso Corona zum Opfer. Stattdessen gab es den Jahresrückblick in schriftlicher Form. „Solche ungewöhnlichen Zeiten fordern von uns Improvisation, Kreativität und in gewissem Maß, situationselastisch zu handeln“, zieht Alexander Ammann, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Reutte, Bilanz über das abgelaufene Jahr 2020.