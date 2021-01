Ex-Frau von Prinz Andrew: Fergie geht unter Roman-Autorinnen

Die Ex-Frau des britischen Prinzen Andrew, Sarah Ferguson, ist unter die Roman-Autorinnen gegangen. Das teilte der Verlag Mills and Boon am Mittwoch mit. Ihr Debütroman „Her Heart for a Compass“ (Ihr Herz als Kompass) soll demnach im August erscheinen. Fergie, wie die 61 Jahre alte Herzogin von York auch genannt wird, erzählt darin die fiktive Geschichte ihrer Urgroßtante im viktorianischen England.

„Lady Margaret Montagu Scott entflieht den Ketten der feinen Kreise und einer arrangierten Ehe in einem Versuch, gegen eine Gesellschaft zu rebellieren, in der von Frauen erwartet wird, dass sie sich fügen“, heißt es im Klappentext auf Amazon, wo das Buch bereits vorbestellt werden kann. Fergie habe dabei auch „ihre eigene einzigartige Lebensreise und Erfahrungen“ zur Grundlage genommen. Co-Autorin ist den Angaben zufolge Marguerite Kaye, eine erfahrene Verfasserin historischer Romane, wie es heißt.

In einem Videoclip auf dem Twitter-Account des Verlags zeigte sich Fergie im viktorianisch anmutenden Kostüm in einer Parkanlage mit einem Kompass in der Hand. „Ich bin so aufgeregt“, ruft Fergie mit weit aufgerissenen Augen. Anschließend ist zu sehen, wie sie hinter einem Baum verschwindet, ihren Blazer über die Schulter geworfen.