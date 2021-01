Für Tiroler Balthasar Huber beginnt heute in Ägypten das WM-Abenteuer

„Aufgeregt auf die WM“ war der 27-Jährige, der beim ersten EM-Quali-Match gegen Deutschland am Dreikönigstag im ÖHB-Team debütierte, schon vor dem Abflug: „Ich musste mich gegen Deutschland daran gewöhnen, die Gegner nicht mit offenem Mund anzuschauen.“ Ob Huber („Ich will alles hineinschmeißen und helfen“) im ersten Matchkader steht, wusste er gestern noch nicht. Handball Tirol blickt mit Stolz auf seinen Schützling – auch Armin Hochleitner und Alex Wanitschek klopften in dieser erfolgreichen Saison beim Nationalteam an. (lex)