Erneutes Nachsitzen im Schul-Lockdown: Schulen öffnen nur Schritt für Schritt

Innsbruck – Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) hatte gestern eine schlechte und eine gute Nachricht für Österreichs Schülerinnen und Schüler parat. Die schlechte: Der Schul-Lockdown wird um eine Woche verlängert und soll erst am 25. Jänner enden. Die gute: Die im Vorfeld befürchtete Ausdehnung bis nach dem Ende der Semesterferien (in Tirol: 14. Februar) soll nicht eintreten.

Noch am gestrigen Vormittag wurden die Bildungsdirektionen sowie die BildungslandesrätInnen vom Ministerium über die ersten groben Details informiert. Viele Fragen blieben aber offen – Details der diesbezüglichen Schulverordnung bzw. des Durchführungserlasses sollen erst in den kommenden Tagen klarwerden. Erst dann herrsche endgültige Planungssicherheit, wie Bildungsdirektor Paul Gappmaier im Gespräch mit der TT bestätigt. Tirol stellt sich mit Stand gestern vorerst auf folgende Szenarien ein:

1️⃣ Ist-Situation: Mit Stand Dienstag wurden von den in Summe rund 97.000 Schülerinnen und Schülern 25,3 Prozent in Volksschulen und Unterstufen, 22,2 Prozent in der Oberstufe an den Schulen betreut. Tendenz: steigend. Was die Covid-Infektionszahlen betrifft, so waren 98 Schüler, 30 Lehrer und drei Personen aus dem schulischen Verwaltungsbereich als „aktiv positiv“ gemeldet. Auch hier wurden zuletzt leicht steigende Zahlen vermeldet, wie die Bildungsdirektion sagt.