Solothurner Filmtage nehmen die Filmkritik ins Visier

In der Programmreihe „Fokus“ zeigen die Filmtage ein Panoptikum an Arten der Filmkritik. Master Classes, Podien, Filmvorführungen - die Veranstaltungen sollen veranschaulichen, welche Bandbreite an kritischen Auseinandersetzungen mit dem Medium Film heute existieren. So diskutieren Experten über Filmkritik in Form des Videoessays oder fragen im Podium „Post-pandemische Filmkritik“, wie Filmkritik in Zukunft auszusehen habe.