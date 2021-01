Papst Franziskus ist gegen Covid-19 geimpft worden

Papst Franziskus ist am Mittwoch gegen das Coronavirus geimpft worden. Dies berichtete die gut informierte argentinische Tageszeitung „La Nacion“ unter Berufung auf Quellen im Vatikan. Die vatikanische Pressestelle berichtete lediglich vom Beginn der Impfkampagne im Vatikan, an der sich bis zu 10.000 Personen beteiligen werden.

Papst Franziskus hatte zuletzt in einem am Sonntagabend ausgestrahlten Interview mit dem italienischen TV-Sender „Canale 5“ bestätigt, dass er sich für die Impfung angemeldet habe. Es sei eine „moralische Pflicht“, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen, so der Argentinier. Auch der emeritierte Papst Benedikt XVI., der in einem Kloster im Vatikan lebt, soll geimpft werden.