Nach weiteren Absagen verschärft NBA Anti-Corona-Regeln

Die National Basketball Association (NBA) hat wegen der Coronakrise weitere Spiele abgesagt. Betroffen sind davon die Partien Washington Wizards - Utah Jazz, Boston Celtics - Orlando Magic und Phoenix Suns - Atlanta Hawks, die in der Nacht auf Donnerstag hätten stattfinden sollen. Für NBA-Rekordchampion Boston ist es bereits die dritte abgesagte Partie in Serie, weil die Celtics weiterhin nicht auf das Minimum von acht einsatzfähigen Spielern kommen.

Dieses Problem haben auch die Washington Wizards. Wegen der jüngsten Häufung von Spielverschiebungen hat die beste Basketball-Liga der Welt die Anti-Corona-Regeln verschärft. Die NBA-Profis sind angehalten, die nächsten zwei Wochen so oft es geht daheimzubleiben. Ihre Häuser und Wohnungen sollen die Basketballer nur fürs Training, Sport im Freien, notwendige Besorgungen oder außergewöhnliche Umstände verlassen. Bei Auswärtspartien ist es den Spielern verboten, das Hotel für etwas anderes als das Training oder die Begegnung zu verlassen. Kontakt mit Hotelgästen, die nicht zum Team gehören, ist ebenfalls untersagt.

Außerdem wird es für die Mannschaften in den Flugzeugen und bei den Spielen Sitzordnungen mit vergrößerten Abständen geben. Besprechungen in der Kabine dürfen nicht länger als zehn Minuten dauern, wobei alle Teilnehmer einen Mund-Nasen-Schutz tragen und einen Mindestabstand von sechs Fuß (1,83 m) zur nächsten Person einhalten müssen. Hallen dürfen an Spieltagen frühestens drei Stunden vor Match-Beginn von NBA-Profis betreten werden.