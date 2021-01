Lange Haftstrafe für Südkoreas Ex-Präsidentin Park bestätigt

Sechs Monate nach der Verurteilung der früheren südkoreanischen Präsidentin Park Geun-hye zu 20 Jahren Haft wegen Korruption und anderer Vergehen ist das Urteil rechtskräftig. Das Oberste Gericht in Seoul verwarf am Donnerstag nach eigenen Angaben die von der Staatsanwaltschaft eingelegten Rechtsmittel gegen das Urteil in dem wiederaufgenommenen Verfahren gegen Park vom vergangenen Juli.