Lange Haftstrafe für Südkoreas Ex-Präsidentin Park bestätigt

Sechs Monate nach der Verurteilung der früheren südkoreanischen Präsidentin Park Geun-hye zu 20 Jahren Haft wegen Korruption und anderer Vergehen ist das Urteil rechtskräftig. Das Oberste Gericht in Seoul verwarf am Donnerstag nach eigenen Angaben die von der Staatsanwaltschaft eingelegten Rechtsmittel gegen das Urteil in dem wiederaufgenommenen Verfahren gegen Park vom vergangenen Juli.

In erster Instanz hatte Park zunächst eine Haftstrafe von 24 Jahren erhalten, die im August 2018 um ein Jahr erhöht wurde. Die Vorwürfe wies Park stets zurück. In einem getrennten Verfahren wegen Vorteilsnahme im Amt wurde sie zudem zu fünf Jahren Haft verurteilt. Sie soll illegal hohe Summen vom Geheimdienst angenommen haben. Beide Verfahren wurden in der Neuverhandlung im vergangenen Jahr zusammengezogen. Park konnte das Gefängnis seit 2019 nur zur Behandlung in einem Krankenhaus verlassen.