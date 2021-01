Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Uganda gestartet

In Uganda sind am Donnerstag unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen Präsidentschafts- und Parlamentswahlen abgehalten worden. Der seit 1986 an der Spitze des Landes stehende Präsident Yoweri Museveni strebt eine sechste Amtszeit an. Er wird unter anderem von dem 38-jährigen ehemaligen Popstar Bobi Wine, der mit bürgerlichem Namen Robert Kyagulanyi heißt, herausgefordert. Dieser setzt auf eine jugendliche Anhängerschaft.