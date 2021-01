Raffl mit Siegestor für Philadelphia zum NHL-Saisonstart

Michael Raffl hat die Philadelphia Flyers im ersten Saisonspiel der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL zum Sieg geschossen. Der Villacher Stürmer erzielte am Mittwoch beim 6:3-Heimerfolg im Pennsylvania-Derby gegen die Pittsburgh Penguins das Tor zum entscheidenden 4:3 (46.). Raffl traf in seinem 499. Einsatz in der National Hockey League, sein 500. Match bestreitet der 32-Jährige am Freitag im nächsten Duell zwischen den Flyers und den Penguins in Philadelphia.