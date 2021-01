„Hartl“ am Sprung zu den Wölfinnen: „Wir reden vom absoluten Profifußball“

Innsbruck – Er ist, in Sachen vielschichtiger Ausbildungen, ein echter Jäger und fleißiger Sammler. Dafür braucht man nur einen Blick auf die Homepage (professionelle-spielanalyse.at) von Gerhard Waldhart werfen. Ein Zitat vom französischen „Der kleine Prinz“-Autor Antoine de Saint-Exupery ziert die Startseite: „A goal without a plan is just a wish – ein Ziel ohne einen Plan ist nur ein Wunsch.“