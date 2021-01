Wetterfrosch Silberberger behielt Recht: „Das sind 47 Jahre Lebenserfahrung“

„Wir hatten zwei Einheiten am Kunstrasen angesetzt, eine wurde nun in die Kraftkammer verlegt“, erzählt der Wörgler. „Hoffentlich bekommen wir den Platz bis morgen Nachmittag wieder grün.“ Der Bundesliga-Auftakt am 24.1. beim LASK – die Linzer trennten sich zuletzt in einem Test 4:4 von den OÖ Juniors – werde ohnehin „ein Kaltstart“. Dass Silberberger den Wintereinbruch Mitte Jänner schon früh prophezeit hatte, kommentierte der „Hobby-Wetterfrosch“ gestern launig: „Das sind 47 Jahre Lebenserfahrung in Tirol.“ Dem morgigen Test (14 Uhr) beim Zweitligisten FC Liefering soll aber nichts im Weg stehen: „Es kann sein, dass wir am Kunstrasen spielen.“