Zahl der verkauften Kinotickets stieg vor Corona deutlich

Früher war alles besser. Dieses in Lockdownzeiten weitverbreitetes Lebensgefühl stimmt zumindest für die heimische Kinobranche - betrachtet man die Ergebnisse des von Coronablessuren noch verschont gebliebenen Jahres 2019. Mit 13,7 Millionen Kartenkäufern verzeichnete man ein sattes Plus von 5,8 Prozent gegenüber dem schwachen Jahr 2018, geht aus dem aktuellen, zum 16. Mal veröffentlichten Filmwirtschaftsbericht 2020 vor, der das Jahr 2019 betrachtet.

Einen Rekordwert gab es bei der Zahl der gezeigten Filme, die auf 488 kletterte. In der Gesamtbetrachtung war die computeranimierte Neuverfilmung „Der König der Löwen“ mit knapp 840.000 Besuchen dabei die klare Nr. 1 des Kinojahres 2019. Auf Platz 2 folgte die Animationsfortsetzung „Die Eiskönigin 2“ (rund 624.000 Besuche), während „Avengers: Endgame“ das Führungstrio mit gut 611.000 Besuchern komplettiert.

Ein gutes Jahr für den heimischen Film war 2019 dabei nicht. Hatten österreichische Filmproduktionen 2018 noch einen Marktanteil von 6,2 Prozent verbucht, waren es 2019 nur 3,3 Prozent. Der meistgesehene österreichische Film war dabei die Stipsits-Komödie „Love Machine“ mit über 140.000 Besuchen. Auf den Plätzen folgen die Udo-Jürgens-Musicalverfilmung „Ich war noch niemals in New York“ (46.000 Besuche) und Erwin Wagenhofers Dokumentarfilm „But Beautiful“ (gut 42.300 Besuche). Insgesamt zogen die 51 österreichische Neuproduktionen (inklusive der Koproduktionen) 452.636 Menschen in die Kinosäle.