Die Atempause des „Rise&Fall“: Doku zum Bewerb

Das „Rise&Fall“ musste abgesagt werden. Statt Massenstart und Trubel lag Stille in der Luft. © Mayrhofen/ Ebenbichler

Mayrhofen – Am zweiten Dezemberwochenende traf sich eine Handvoll Sportler in Mayr­hofen. Um sie herum herrschte Stille. Keine ­Tausenden Zuseher, die laut jubeln. Keine Hektik kurz vor dem Massenstart. Kein Wettkampf, bei dem alle ans Limit gehen. An diesem Tag war da nur Ruhe und der Wunsch, dass diese Atempause die Ausnahme bleibt.

Der bekannte Staffelbewerb „Rise&Fall“ wurde Corona-bedingt abgesagt. Daher ließ sich Organisator Christoph Ebenbichler mit den Mayrhofner Bergbahnen und dem TVB Mayrhofen-Hippach eine Alternative einfallen. Am Bewerbtag wurde im Zillertal eine Doku produziert, die zeigt, was das „Rise&Fall“ ausmacht und warum es sich lohnt, an seine Grenzen zu gehen.

📽️ Video | Doku „Atempause“

Es sind packende Szenen. Wie sich Skibergsteiger, Para­gleiter, Mountainbiker und Skifahrer bei jedem Wetter abplagen, alles geben. Wie sie sich Höhenmeter für Höhenmeter bergauf kämpfen, mit letzter Kraft an den Kollegen übergeben, der bergab jagt. Der Jubel und Trubel eingeschlossen. Und dann sind da auch stille Momente und nachdenkliche, aber auch freudige Interviews mit Athleten wie Nadine Wallner, Stephanie Kröll, Markus Kröll, Roman Rohrmoser oder Harald Totschnig.

