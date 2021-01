Hermann Nitsch mit Bayreuth über „Walküre“ in Gesprächen

Starkünstler Hermann Nitsch könnte heuer im Juli am Grünen Hügel von Bayreuth an Wagners „Die Walküre“ mitwirken. „Es war immer mein Traum, in Bayreuth zu inszenieren. Vielleicht wird es ja einmal Wirklichkeit“, zeigte sich der 82-Jährige dem Nachrichtenmagazin „News“ gegenüber kryptisch verschmitzt. Allerdings dementierte die Frau des Künstlers, Rita Nitsch, gegenüber der APA, Meldungen, es könne sich bei dem Engagement um die Regie des Werks handeln.

Nitsch ist im Opernbereich beileibe kein Eleve, inszenierte er doch bereits 1995 an der Staatsoper Massenets „Herodiade“, 2007 Schumanns „Faust“-Szenen in Zürich oder zeichnete 2001 für Bühnenbild und Kostüme bei Philip Glass‘ „Satyagraha“ in St. Pölten verantwortlich. Ein weiteres Indiz für ein Nitsch-Engagement in Bayreuth dürfte der Umstand sein, dass der Künstler für Juli eine neue Inszenierung seines Sechstagespiels in seinem Schloss in Prinzendorf angekündigt hat - ursprünglich ab dem 26. Juli, was aber „aus Termingründen“ vor Kurzem um drei Wochen, auf den 5. Juli, nach vorne verlegt wurde.