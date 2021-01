Künstler organisieren Ausstellung im Impfzentrum Straubing

Keine Kunst wegen Corona? Die Gemeinschaft Bildender Künstler in Straubing zeigt ihre Werke trotz der Pandemie. Sie hat ihre Ausstellung kurzerhand in das Impfzentrum der Stadt verlegt. „Normalerweise kommen die Menschen zur Kunst, hier kommt die Kunst zu den Menschen“, sagt Vereinsvorsitzender Erich Gruber. Künstler aus der Region hätten auf diese Weise die Gelegenheit bekommen, zu zeigen, „dass es uns noch gibt“.

Seit Donnerstag sind in der Messehalle rund 80 Gemälde, Skulpturen, Objekte und Installationen von 42 Künstlern zu sehen. Festes, graues Tuch, aufgehängt an Metallgestänge, dient jeweils als Trennwand zwischen den verschiedenen Stationen des Impfzentrums. Die zumeist kräftig bunten Bilder bringen eine lebendige Atmosphäre in die Corona-Tristesse, die seit Monaten das Land im Griff hat.