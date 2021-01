Junge Brandstifter vor Gericht: Haftstrafe für erneute Zündelei

Zwei Fälle beschäftigten gestern das Landesgericht. Vor Jugendrichter Gerhard Melichar musste sich ein Schüler verantworten, der im März im zarten Alter von 14 Jahren mit zwei Freunden am Telfer „Widum-Anger“ mit einem Feuerzeug an einer Hecke herumgezündelt hatte. Diese stand schnell in Vollbrand. Löschversuche scheiterten, die geschockten Burschen ergriffen die Flucht. Nur durch Zufall konnte ein Übergreifen auf die anliegende Kapelle verhindert werden. Aufgrund von Unbescholtenheit und Jugend wurden dem Trio erst Diversionen ohne Verurteilungen angeboten. 60 Stunden gemeinnützige Arbeit bei Verantwortungsübernahme. Zwei ergriffen die Chance und haben den Dienst teils schon abgeleistet. Nur der gestern Angeklagte leugnete die Mittäterschaft. Der Prozess folgte, mitsamt fünf Jahren Strafandrohung. Anwalt Erich Pfanzelt redete aufgrund eindeutiger Sachlage deshalb nochmals mit dem 15-Jährigen. Auch Staatsanwältin Nina Härting befürwortete eine zweite Chance ohne Vorstrafe. So wird nun ein drittes Mal 60 Stunden „geschwitzt“.