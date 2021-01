Platzgummer wieder in Tirol gelandet: Zurück aus einer anderen Welt

Sandro Platzgummer genoss New York und die Giants. Heuer will er den Sprung ins Team schaffen.

Sandro Platzgummer: Bei uns ist es schon auffällig anders. Aber New York und Innsbruck ergänzen sich ganz gut. Hier habe ich die Berge und die Ruhe, in New York die Skyline und das Meer. New York ist sicher speziell, allein durch den Central Park. Der ist einzigartig.