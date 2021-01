Die Sorge vor der britischen Mutation: Wohl keine vollständige Öffnung

Die Regierungsspitze will sich heute noch einmal mit den Landeshauptleuten und den Sozialpartnern beraten, bevor sie am Wochenende die weitere Vorgangsweise bekannt gibt. Aktuell endet der Lockdown am 24. Jänner. Bekannt ist, dass Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) die Schulen ab dem 25. Jänner für einen Teilbetrieb öffnen will. Bereits eine Woche später beginnen in Ostösterreich die Semesterferien.