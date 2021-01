Youtube löscht FPÖ-Video wegen Corona-Falschinformation

YouTube hat ein Video mit einer Rede von FP-Klubchef Herbert Kickl wegen der Verbreitung medizinischer Falschinformationen gelöscht. Das hat die FPÖ am Donnerstag mitgeteilt und Kritik an YouTube-Eigentümer Google geübt. Kickl hatte in der Rede Misstrauen gegen Corona-Impfungen geschürt und sie als „Feldversuch der Pharmaindustrie“ dargestellt. YouTube verweist auf Richtlinien gegen Missinformation. Die zuerst ebenfalls ausgesprochene Sperre des FPÖ-Kanals wurde widerrufen.

Mit der Impfung würden „gesunde Österreicher zu Versuchskaninchen gemacht werden, in einem großen Feldversuch der Pharmaindustrie“, hatte Kickl am Mittwoch im Nationalrat behauptet. Und: „Das ist ein Massenexperiment logischerweise, weil die Erprobung fehlt.“

Tatsächlich wurden die in der EU eingesetzten Impfstoffe vor ihrer Zulassung allerdings an zigtausenden Testpersonen erprobt. So nahmen an der Studie von Biontech/Pfizer etwa 44.000 Personen teil, bei Moderna waren es rund 30.000. Außerdem lag die Wirksamkeit der Impfstoffe in diesen Studien bei 94 bis 95 Prozent. Kickl hatte in seiner Rede behauptet, es gebe keine Daten, die belegen, dass die verfügbaren Impfungen vor einer Covid-19-Erkrankung schützen. Das Video der Rede wurde zuerst vom YouTube-Kanal des Parlamentsklubs und dann auch von FPÖ-TV gelöscht. Die ursprünglich ausgesprochene einwöchige Sperre des Kanals für neue Videos wurde laut YouTube aber mittlerweile widerrufen.