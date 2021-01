Bedrohte Grün-Politikerin kritisiert Abschiebung von Spion

Dass ein mutmaßlicher türkischer Ex-Spion ungeachtet nicht abgeschlossener Ermittlungen zu Mordanschlagsplänen gegen die Grün-Politikerin Berivan Aslan und eines fixierten Prozesstermins wegen angeblicher Spionage-Tätigkeiten für die Türkei abgeschoben worden ist, entsetzt die kurdisch stämmige Wiener Landtagsabgeordnete und die Rechtsvertreter des 53-Jährigen gleichermaßen. „Man wollte diese heiße Kartoffel loswerden“, meinte Aslan am Donnerstag im Gespräch mit der APA.

Der Ex-Spion, der laut einer rechtswirksamen Anklage der Staatsanwaltschaft Wien im August 2020 in Belgrad von einem Mitarbeiter des türkischen Geheimdiensts MIT den Auftrag erhalten haben soll, Aslan umzubringen oder zumindest schwer zu verletzen, hätte sich am 4. Februar vor einem Wiener Schwurgericht zu verantworten. Er war im September zur Polizei gegangen, berichtete von den Anschlagsplänen und bot - wie seine Anwälte Veronika Ujvarosi und Daniel Mozga betonen - den heimischen Behörden, aber auch ausländischen Nachrichtendiensten, darunter dem FBI, darüber hinaus sein Insider-Wissen an. Mit seiner Abschiebung nach Italien - der Mann ist italienischer Staatsbürger - exponiere man diesen und gefährde damit seine Sicherheit, bekräftigte Mozga. Dabei wäre der 53-Jährige sogar bereit, sich ungeachtet einer Strafdrohung von bis zu zwei Jahren seinem Spionage-Prozess zu stellen - „wenn ihm freies Geleit zugesichert wird“, wie Mozga darlegte.