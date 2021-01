Corona-Ampel bleibt eine weitere Woche Rot

Die Begründung, warum das ganze Land rot bleibt, liest sich in etwa wie die von vor einer Woche. Es gebe zwischen den Bundesländern aber auch innerhalb der Bundesländer sehr unterschiedliche Entwicklungen. Zudem lägen zu den neuen Virusvarianten kaum Erfahrungswerte vor. „Beobachtungen aus anderen europäischen Ländern zeigen zunehmend Hinweise auf eine Assoziation zwischen Fallanstiegen und der neuartigen Virusvarianten insbesondere in Phasen der Lockerung von Präventionsmaßnahmen“, schreibt die Kommission wenige Tage vor der Entscheidung der Regierung, ob ab übernächster Woche z.B. Handel und körpernahe Dienstleister wieder aufsperren. Bei den Schulen ist ein Start des Präsenzunterrichts ja bereits avisiert.

Eine nachhaltige positive Entwicklung ist aus den Zahlen der vergangenen Woche nicht ablesbar. So setzte es beispielsweise einen kleinen Rückschlag für die Bundeshauptstadt. Mit der Inzidenz von 123,7 auf 100.000 Einwohner muss man diesmal in Wien ein Plus der Infektionen von drei Prozent verzeichnen. Einen leichten Anstieg gibt es auch in Kärnten und Niederösterreich (jeweils plus zwei). Den stärksten Rückgang weist Vorarlberg mit 14 Prozent auf.