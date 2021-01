Amtsinhaber Museveni führt bei Präsidentenwahl in Uganda

Bei der Präsidentschaftswahl in Uganda zeichnet sich ein Sieg von Amtsinhaber Yoweri Museveni ab. Ersten vorläufigen Ergebnissen zufolge kommt Museveni auf knapp 64 Prozent der Stimmen. Oppositionskandidat Bobi Wine meldete umgehend Protest an und sprach von Wahlbetrug. „Wir gewinnen“, sagte der 38-jährige Pop-Musiker, der für viele in dem ostafrikanischen Land mit 46 Millionen Bewohnern als Hoffnungsträger gilt. Die Verkündung des Wahlergebnisses wird für Samstag erwartet.