Tiroler Sporthandel: Zwei Dritteln droht laut Wirtschaftskammer das Aus

Innsbruck –„Wir verhungern am voll gedeckten Tisch“, sagt Katrin Brugger, Sprecherin der Tiroler Sportartikelhändler in der Wirtschaftskammer. Volle Läden, kaum Käufer. Zwei Drittel der 680 Standorte in Tirol hätten ein Liquiditätsproblem und bräuchten Soforthilfe, meint sie. An 300 Standorten werden Ski verliehen. Da liege das Geschäft ebenso darnieder. „Manche Händler können keine Steuern mehr zahlen“, warnt Brugger. Sie betreibt ein Sportgeschäft samt Verleih in der Wildschönau.