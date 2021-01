AK Schwaz und Landeck: Sorgen der Arbeitnehmer verändern sich

„Die Anfragen bei uns haben sich halbiert. Ich vermute, das liegt daran, dass weniger Menschen beschäftigt sind und der Rest froh ist, den Arbeitsplatz zu behalten“, sagt der Schwazer AK-Leiter Andreas Herzog. Kleinere Differenzen im Beschäftigungsverhältnis würden daher wohl eher geschluckt. Aber auch die vielen Lockdowns, die besonders die Tourismusbranche getroffen haben, wirken sich auf die Arbeit der Arbeiterkammer aus. Fragen zu Endabrechnungen und neuen Verträgen in Hotels und Gastronomie, die sonst ein Dauerbrenner in der Schwazer AK sind, fallen aufgrund der geschlossenen Betriebe nun so gut wie ganz weg. Aber auch die Fragen zur Kurzarbeit, mit denen die AK-Berater im vergangenen Frühling oft beschäftigt waren, nahmen rapide ab. „Bis vor einem halben Jahr gab es zu den Abrechnungen in der Kurzarbeit noch viele Fragen. In den letzten drei Monaten waren deshalb grob geschätzt zehn Arbeitnehmer bei uns“, meint Herzog. Dass die Handlungsanweisung des Bundes für Steuerberater zig Seiten umfasst, zeige, wie schwierig es sei nachzuprüfen, ob die Abrechnungen stimmen. „Die Menschen haben jetzt andere Sorgen“, mutmaßt Herzog als Grund für den Rückgang der Anfragen.