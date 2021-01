Corona-Demos - BVT-Expertin warnt vor „staatsgefährdendem Potenzial“

„Massive Sorgen“ bereitet die Anti-Corona-Bewegung - die am Samstag zu Großdemos gegen die Schutzmaßnahmen in Wien aufgerufen hat - der Leiterin des Extremismusreferats des BVT. Sie sieht darin durchaus das Potenzial zu staatsgefährdenden Aktivitäten, sagte sie in einem der sehr raren Interviews der Verfassungsschützer zum „Kurier“ (Samstag-Ausgabe). Selbst Terroranschläge wollte sie nicht ausschließen, „vielleicht nicht heute oder morgen, aber vielleicht übermorgen“.