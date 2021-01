Waldbrand in Chile: Tausende müssen Häuser verlassen

Rund 25.000 Menschen sind wegen eines riesigen Waldbrandes in der zentralen Küstenregion Chiles um die Stadt Valparaiso vorsorglich in Sicherheit gebracht worden. Mindestens sieben Häuser wurden zerstört, wie die chilenische Zeitung „La Tercera“ am Freitag (Ortszeit) berichtete. Demnach war besonders die Stadt Quilpue etwa 100 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Santiago de Chile, wo die Rauchwolke immer noch zu sehen war, betroffen. Mindestens 300 Hektar Wald verbrannten.