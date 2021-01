Zwei weitere britische Mutationsfälle in der Steiermark

Nachdem am Freitag der Verdachtsfälle auf die britische Mutation des Coronavirus im steirischen Ausseerland am Freitag offiziell bestätigt worden ist, sind zwei weitere Fälle dazugekommen. Das Land Steiermark bestätigte am Samstag Medienberichte, wonach zwei Kinder aus Oberösterreich ebenfalls an dem mutierten Virus erkrankt waren.