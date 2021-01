Erneuter Flyers-Erfolg gegen Pens - Raffl mit 500. NHL-Match

Die Philadelphia Flyers haben auch ihr zweites Saisonmatch in der National Hockey League gewonnen. Die Flyers setzten sich am Freitag erneut zuhause gegen die Pittsburgh Penguins durch, nach dem 6:3 zum Auftakt ging die Revanche des Pennsylvania-Derbys mit 5:2 wieder an das Team von Michael Raffl. Matchwinner war mit einem Hattrick Travis Konecny. Raffl blieb in seinem 500. NHL-Match in zwölf Minuten Spielzeit unauffällig, am Mittwoch war ihm gleich einen Tor gelungen.