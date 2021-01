Anti-Corona-Demos am Samstag in Wien ohne Sternmärsche

Die Anti-Corona-Demos in Wien dürften nicht so ausufernd werden, wie das die Veranstalter ursprünglich beabsichtigt haben. Wie Polizeisprecher Markus Dittrich am Vormittag vor Journalisten sagte, habe der Veranstalter die Sternmärsche, die aus mehreren Richtungen zum Heldenplatz gehen sollten, abgesagt.