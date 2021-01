Grüne Minister unterstützen Tierschutz-Volksbegehren

Die Initiative für ein Tierschutzvolksbegehren, mit über 210.000 Unterstützungserklärungen eine der erfolgreichsten in der Geschichte der Volksbegehren, geht in der Woche von 18. bis 25. Jänner ins Finale. Trotz Lockdown kann es – wie auch die beiden anderen – uneingeschränkt unterschrieben werden. Die Gemeinden bieten stark verlängerte Öffnungszeiten an. Das Volksbegehren kann auch online mit Handysignatur unter nachfolgendem Link unterschrieben werden: https://bit.ly/3nKzEkl