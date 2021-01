Verdächtiger stieß in Wien zwei Männer auf Schnellbahngleise

Ein 58-jähriger Österreicher soll am Freitag in der Schnellbahnstation Wien-Mitte in Wien-Landstraße aus ungeklärten Gründen zwei Personen auf den Gleisbereich gestoßen haben. Beide Personen konnten selbstständig die Gleise verlassen. Der Täter dürfte alkoholisiert gewesen sein. Ein Zug fuhr zum Tatzeitpunkt glücklicherweise nicht in den Bahnhof ein, berichtete die Polizei.