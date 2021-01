Polizei stellte Corona-Aktivisten am Dach von Haus in Wien

Vier Jugendliche sind am Freitagabend am Dach eines Hauses in der Operngasse in der Wiener Inneren Stadt gestellt worden. Da die Männer Anti-Corona-Material bei sich hatten, ging die Polizei davon aus, dass sie im Vorfeld der Demonstration am Samstag eine Aktion setzen wollten. Die Aktivisten verweigerten bei der Polizei aber die Aussage, hieß es seitens der Exekutive.