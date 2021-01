Landeshauptmann Doskozil verlässt am Montag das Krankenhaus

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) wird am Montag aus der stationären Behandlung am Universitätsklinikum Leipzig entlassen. Er werde danach ins Burgenland zurückkehren und weitere Therapieschritte in Angriff nehmen, teilte er am Samstag auf seiner Facebook-Seite mit. Doskozil hatte sich Freitag vergangener Woche seiner vierten Operation am Kehlkopf unterzogen.