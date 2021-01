Künstler fordern Einigung auf Visaregeln nach Brexit

Monatelange Tourneen, aber auch Gastauftritte und Festival-Teilnahmen sind nach dem Brexit schwieriger geworden. Um sich länger in der EU aufzuhalten und dort zu arbeiten, sind für Briten nun spezielle Erlaubnisse notwendig und umgekehrt. Das gilt sogar für das musikalische Equipment und bedeutet insgesamt bürokratischen und finanziellen Aufwand. Die Briten und die EU schieben sich gegenseitig die Schuld dafür in die Schuhe, keine großzügigeren Regeln gefunden zu haben.

Es handle sich um ein Albtraumszenario, sagte der renommierte Pianist Julius Drake der dpa. „Niemand kann seinen Lebensunterhalt nur in Großbritannien verdienen.“ Es gebe zu wenige Auftrittsmöglichkeiten. „Wenn man nicht reisen kann, stirbt die internationale Karriere.“ Und auch der britischen Kulturlandschaft drohe ein Einbruch. „Ich kann mir keine Welt vorstellen, in der in Großbritannien nur britische Künstler zu sehen sind“, sagte Drake. „Wenn in London nicht die besten Talente aus dem Ausland auftreten können, wird London musikalisch verarmen.“