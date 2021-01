Nachlass von Oscarpreisträger Maximilian Schell versteigert

Schell war 2014 im Alter von 83 Jahren an den Folgen einer plötzlichen und schweren Erkrankung in Tirol gestorben. Der gebürtige Wiener verbrachte die letzte Zeit seines Lebens gemeinsam mit seiner Ehefrau auf einem Berghof in Preitenegg in Kärnten. Auch der Hof, den er nach seinen Vorstellungen bauen ließ, soll für mindestens 750.000 Euro verkauft werden, so der Wunsch seiner Tochter.