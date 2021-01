Vienna Caps nach Sieg gegen Innsbruck auf ICE-Rang drei

Nach einem Torfestival mit einem turbulenten Finish haben sich die Vienna Capitals am Samstag in der ICE-Eishockeyliga wieder Rang drei geholt. Die Wiener verspielten im Heimspiel gegen die Innsbrucker Haie in der Schlussminute einen Zwei-Tore-Vorsprung, setzten sich aber schließlich im Penaltyschießen mit 6:5 durch.