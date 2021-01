Leicester City nach 2:0-Heimsieg gegen Southampton Zweiter

Leicester City hat sich in der englischen Fußball-Premier-League zumindest für einen Tag auf den zweiten Tabellenplatz verbessert. Der Arbeitgeber des nicht eingesetzten Ex-ÖFB-Teamkapitäns Christian Fuchs feierte in der 19. Runde gegen den von Ralph Hasenhüttl gecoachten Southampton FC einen 2:0-Heimerfolg und rückte bis auf einen Zähler an Leader Manchester United heran, der am Sonntag im Schlager beim drei Zähler dahinter liegenden Dritten Liverpool gastiert.