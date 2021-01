Shiffrin in Kransjka Gora vor Bassino, ÖSV-Damen nicht top

Der zweite Riesentorlauf in Kranjska Gora in diesem Weltcup-Winter stellt die alpinen Ski-Damen erneut auf eine harte Probe. Einen Tag nach dem Sieg von Marta Bassino auf einer Eispiste liegt die Italienerin nach dem ersten Lauf am Sonntag 0,3 Sekunden hinter US-Star Mikaela Shiffrin auf Platz zwei. Die Bedingungen gestalteten sich mindestens ebenso schwierig. Die besten Österreicherinnen waren Ramona Siebenhofer (13.), Julia Scheib (14.) und Katharina Liensberger (16.).