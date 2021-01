Chaos in der Innsbrucker Stadtpolitik: Die Woche der Entscheidung

In der Sitzung des Innsbrucker Gemeinderats am kommenden Donnerstag ist nur eines gewiss: Es wird extrem spannend.

Innsbruck –Vizebürgermeisterwahl. Einmal mehr. Innsbrucks Gemeinderat hat einige Übung darin in jüngerer Vergangenheit gesammelt. Doch schon im Vorfeld des dritten diesbezüglichen Wahlgangs in dieser Periode wird klar: Dieses Mal ist es anders. Denn ging es bei den vergangenen Situationen meist darum, wie viele Stimmen der Kandidat aus den Koalitionsreihen bekommt, so scheint dieses Mal alles offen. Doch es geht weit darüber hinaus. Gravierende Umwälzungen stehen im Raum. Und das Gerücht eines Comebacks am Vize-Sessel hält sich hartnäckig.